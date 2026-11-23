Sinsacate. La Municipalidad pondrá en marcha la Escuela de Verano el 14 de diciembre. Esta propuesta recreativa y deportiva, destinada a niñas y niños de 4 a 13 años, tendrá como escenario el Polideportivo Municipal.

Ofrecerá actividades recreativas, clases de natación, propuestas deportivas y espacios de convivencia, con el objetivo de promover el encuentro, la integración y el disfrute de los chicos durante el receso escolar. Será una oportunidad para compartir experiencias, aprender y desarrollar nuevas habilidades en un entorno de recreación.

Las inscripciones estarán abiertas desde el 24 de noviembre hasta el 11 de diciembre, de 10 a 12, en el Polideportivo de Sinsacate.

Se dará prioridad a residentes y estudiantes de la localidad.

El programa contempla diferentes modalidades de aranceles:

$60.000 para un niño;

$50.000 por niño cuando son dos hermanos;

$40.000 por niño para tres hermanos

y $37.500 por niño para grupos de más de cuatro hermanos.

Se podrá abonar con tarjetas de débito, crédito en un pago o mediante QR.

Para obtener más información, las familias podrán comunicarse al Tel. 3525 431119, con la Prof. Carolina Ordoñez.

23-11-2026