“Se va la segunda”: Jesús María reedita la Escuela de Festivales23 de noviembre de 2026
Del 25 al 28 de noviembre se realizará la segunda edición de Ciudad Festivalera, con dos módulos especializados y un panel sobre grandes eventos.
Jesús María. Por Acta de Comisión Directiva N° 913, de fecha 07 de octubre de 2026, la Sociedad Rural de Jesús María convoca a sus Socios a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día 25 de noviembre de 2026, a las 19, en el Predio Ferial que tiene la entidad en Calle 172 S/N de B° Malabrigo, en Colonia Caroya.
El Orden del Día previsto es el siguiente:
Quienes deseen obtener más información acerca de este tema, pueden buscar en la web:
https://srjm.org.ar/wp-content/uploads/2026/10/Acta-913-SRJM-07102026.pdf
23-11-2026