Jesús María. Por Acta de Comisión Directiva N° 913, de fecha 07 de octubre de 2026, la Sociedad Rural de Jesús María convoca a sus Socios a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día 25 de noviembre de 2026, a las 19, en el Predio Ferial que tiene la entidad en Calle 172 S/N de B° Malabrigo, en Colonia Caroya.

El Orden del Día previsto es el siguiente:

Designación de dos socios para que, conjuntamente con el Presidente y Secretario, aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.

Consideración de la reforma del Estatuto Social, y en su caso, redacción del texto ordenado del Estatuto Social de la entidad.

Quienes deseen obtener más información acerca de este tema, pueden buscar en la web:

https://srjm.org.ar/wp-content/uploads/2026/10/Acta-913-SRJM-07102026.pdf

23-11-2026