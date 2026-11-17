Jesús María. El Festival de Jesús María continúa consolidando las expectativas para su próxima edición. A la fecha, ya se vendieron más de 35 mil entradas anticipadas para las 11 jornadas, que se desarrollarán del 7 al 17 de enero de 2027 en el anfiteatro José Hernández.

Entre las fechas que concentran mayor demanda se destacan tres noches con propuestas artísticas de distintos géneros, que encabezan el ranking de ventas anticipadas.

El viernes 15 de enero ocupa el primer lugar, con una programación que reunirá al Chaqueño Palavecino, Las Voces de Orán, Los 4 de Córdoba, Por Siempre Tucu, La K’onga, La Pepa Brizuela y Caravana Catucha.

En segundo lugar se ubica el sábado 16 de enero, una noche especial que tendrá a Soledad celebrando sus 30 años en Jesús María. También subirán al escenario Nahuel Pennisi, Paquito Ocaño, Damián Córdoba, Angelo Aranda, Simón Aguirre y Los Cantores del Alba.

Completa el podio el miércoles 13 de enero, con una propuesta que combina folklore, cumbia y cuarteto de la mano de Los Tekis, Q’ Lokura, Ke Personajes, La Clave Trío, El Caporalazo con Willy Campero y La Cruzada.

Venta de entradas y promociones

Las entradas generales, plateas y espacios VIP se encuentran disponibles a través de la plataforma PaseShow y de manera presencial en las boleterías del Festival, ubicadas en Cleto Peña 82, Jesús María.

La atención presencial se realiza los martes y jueves, de 18 a 21.

Para las compras online, se ofrecen seis cuotas sin interés con Banco Macro y tres o seis cuotas sin interés con Bancor. También se pueden consultar otras promociones y alternativas de pago disponibles.

Beneficio especial para socios de Club La Voz

Además, los socios de Club La Voz podrán acceder a una promoción especial de 2x1 en entradas generales para cualquiera de las noches de la edición 2027.

El beneficio contempla un máximo de dos entradas por socio y una única promoción por persona, sujeto a disponibilidad de stock.

Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de PaseShow, validando el número de credencial física o digital, o presencialmente en las boleterías del Anfiteatro José Hernández.

15-11-2026