Jesús María abre la convocatoria para el certamen nacional “Camino al Festival 2027”

Jesús María. La Municipalidad abrió la convocatoria para una nueva edición de “Camino al Festival”, el certamen que busca descubrir nuevos talentos a nivel nacional para brindarles la posibilidad de formar parte de la programación oficial del Festival Nacional de Doma y Folklore.

En su sexta edición, los artistas seleccionados participarán de las distintas instancias del certamen en el escenario Doña Pipa, donde serán evaluados por un jurado especializado.

Categorías

Grupo/banda o solista.

Ballets folklóricos.

Los participantes que resulten ganadores tendrán como premio la posibilidad de presentarse en el escenario Martín Fierro del Anfiteatro José Hernández, dentro de la programación oficial de la 61° edición del Festival Nacional de Doma y Folklore.

¿Cómo participar?

La inscripción estará abierta hasta el miércoles 2 de diciembre de 2026, a través del formulario online disponible para cada categoría.

Los artistas inscriptos serán evaluados por un jurado, que seleccionará a quienes integrarán la grilla de participantes de “Camino al Festival 2027”.

Una vez seleccionados, los artistas serán contactados por el municipio.

El certamen contará con distintas instancias de presentación y finales, de acuerdo con el reglamento correspondiente a cada categoría.

Requisitos:

Es importante consultar las condiciones y requisitos específicos de cada categoría.

Para inscribirse hacer clic en el link: https://bit.ly/CertamenCaminoalFestival2027

07-10-2026