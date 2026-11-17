Colonia Caroya. La Escuela Superior de Música abrió las preinscripciones para el ciclo lectivo 2027.

Hasta el 16 de diciembre estará disponible el formulario en la web www.caroyamusica.com.ar.

Al completar el formulario, se enviará un correo con la información con los requisitos para realizar la inscripción y matriculación definitiva en febrero de 2027.

Las opciones incluyen la carrera de Técnico/a Superior en Música con mención en Canto, Guitarra, Piano, Bajo eléctrico, Batería, Violín, Flauta traversa, Saxo o Trompeta, con la decisión del estudiante de elegir una opción y especializarse.

El plan de estudios comprende una conjunción de espacios curriculares que van desde lo teórico a lo netamente práctico, teniendo como constante la creación y el desarrollo artístico-intelectual necesarias para la evolución del músico.

Se puede obtener más información llamando al Cel. 3525 602314, en el Instagram @escuelamusicacaroya o, personalmente, en la sede de la institución: Av. San Martín 3697.

17-11-2026