Colonia Caroya: Tres personas resultaron heridos en diferentes hechos de tránsito

Tres personas resultraron heridas durante el miércoles en Colonia Caroya en la misma cantidad de hechos en los que debió intervenir la Policía.

En horas del mediodía, en Avenida San Martín y calle 10, colisionaron una motocicleta Imsa 150 cc y una camioneta Toyota Hilux.

Un joven de 25 años fue asistido por el servicio de emergencias, siendo trasladado al Hospital Vicente Agüero con politraumatismos.

En horas de la tarde, en calle 43 y Udine, frente a la Comisaría, una mujer de 36 años que circulaba en una bicicleta rodado 26 junto a su hija de cuatro años, perdió el control del rodado y se golpeó contra el cordón cuneta, necesitando derivación por el servicio de emergencias.

Por último, anoche en Camino Los Molles un motociclista de 29 años que circulaba a bordo de una Zanella 110 cc, por causas que se investigan perdió el control del rodado e impactó contra un montículo de tierra. También debió ser trasladado al Hospital Vicente Agüero para una mejor valoración médica.