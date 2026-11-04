La Policía informó de seis aprehensiones en las últimas 24 horas

Jesús María. La Unidad Departamental Colón de la Policía informó acerca de la aprehensión de seis personas en las últimas 24 horas.

A las 13:30 del martes, personal policial intervino en un domicilio ubicado en calle Sierra de Macha, de B° Sierras y Parque, donde una mujer informó que tres sujetos desconocidos habían ingresado a su vivienda sin autorización.

Ante esta situación, el personal actuante procedió de manera inmediata a la aprehensión de tres jóvenes, uno de 15 años y dos de 20 años, quienes fueron trasladados a la dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía interviniente.

En horas de la noche, una patrulla policial fue comisionada por la Central de Comunicaciones tras un llamado que alertaba sobre la sustracción de baterías en la calle España.

Como resultado de un operativo cerrojo, fue aprehendido un hombre de 26 años en el patio de una vivienda ubicada en pasaje Mariano Moreno, de B° Pedro fr Oñate, que tenía en su poder tres baterías.

Finalmente, en horas de la madrugada de este miércoles, personal policial que realizaba tareas de patrullaje preventivo en el centro de la ciudad controló en Córdoba y 9 de julio una camioneta VW Amarok, en la que iban dos hombres, de 31 y 35 años.

Al momento del control, éstos comenzaron a insultar e increpar al personal actuante, intentando agredirlo físicamente y resistiéndose al control. Ambos fueron reducidos y aprehendidos.

04-11-2026