Conductores en problemas

Policías, bomberos y servicios de emergencia tuvieron que actuar en dos hechos de tránsito. Además, aprehendieron a un conductor por hacer maniobras peligrosas.
09 de noviembre de 2026

Toda la zona. El conductor de un Fiat Uno protagonizó el domingo a la mañana un accidente de tránsito de características espectaculares en Av. 28 de Julio al 1042.

Perdió el control del auto, impactó contra un pilar de luz y terminó volcado.

Los bomberos voluntarios de Jesús María debieron acudir al lugar para liberar al conductor de entre las chapas del rodado e inmovilizarlo para prestarle socorro.

En el lugar trabajó un servicio de emergencias médicas, que le diagnosticó politraumatismos al conductor y dispuso su traslado al Hospital Regional Vicente Agüero.

Previamente, en horas de la madrugada del domingo, personal policial fue comisionado a la colectora de la Ruta Nacional 9 donde, por causas que se tratan de establecer, un automóvil Peugeot 307 habría protagonizado un accidente de tránsito, resultando su conductor, un hombre de 27 años, con politraumatismos.

El lesionado fue trasladado por medios particulares al Hospital Regional Vicente Agüero para recibir asistencia médica.

También aprehendió a un joven de 24 años que, a bordo de un Ford Escort, evadió un control policial y emprendió una fuga realizando maniobras peligrosas por distintas arterias de la ciudad.

Tras un seguimiento controlado, el conductor abandonó el rodado e intentó resistirse al accionar policial, agrediendo físicamente a dos efectivos.

Fue secuestrado su vehículo y lo trasladaron a la sede policial.

09-11-2026

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