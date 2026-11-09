Lomas 2 disfruta de su nueva plaza
Jesús María. El B° Lomas 2 tiene una plaza completamente renovada. Se trata de un espacio que antes no contaba con juegos ni mobiliario y que hoy ofrece nuevas oportunidades para disfrutar al aire libre, encontrarse con otros vecinos y compartir en familia.
La Plaza de los Teros, nombre elegido por los propios vecinos, cuenta ahora con distintos juegos infantiles, entre ellos un tobogán construido sobre una loma, el primero de estas características en Jesús María. También se incorporaron hamacas, mangrullo, trepador y sube y baja.
La renovación incluyó nueva iluminación, bancos, mesas, cestos de residuos, parquización y más de 450 m2 de veredas de hormigón, que permiten recorrer y disfrutar mejor todo el espacio.
Esta intervención forma parte de una mirada más amplia sobre el crecimiento de Jesús María: llegar a que todos los barrios cuenten con espacios públicos de calidad, accesibles, seguros y pensados para las personas, porque una ciudad mejor también se construye cerca de casa.
09-11-2026