Jesús María celebra los derechos de las infancias con tres encuentros de cierre en los barrios

Jesús María. La Municipalidad realizará tres encuentros de cierre de “Derechos en Movimiento 2026”, un proyecto anual que promueve el conocimiento y la reflexión sobre los derechos de las infancias a partir de sus propias experiencias.

Desde marzo, la propuesta está destinada a niños de 5 a 12 años de edad, quienes participan de talleres mensuales que combinan actividades lúdicas, espacios de diálogo y experiencias de creación artística.

Cada jornada abordó un derecho específico vinculado a la producción artística colectiva. Así, los pequeños lograron compartir sus ideas, opiniones, intereses y preocupaciones.

Por este motivo, con motivo del cierre del recorrido anual, se realizarán tres encuentros en el marco del Día Internacional de los Derechos de la Niñez, destinados a niños y niñas de hasta 12 años.

Cronograma:

Miércoles 11 de noviembre, a las 18: Güemes 928.

Miércoles 18 de noviembre, a las 17:30: Polideportivo Sierras y Parques, Sierra de los Cóndores 475.

Miércoles 25 de noviembre, a las 18: Plaza de barrio Costanera, avenida Biondi esquina Carabelas.

Estas jornadas buscan poner en valor la voz y la participación de las infancias en sus comunidades.

09-11-2026