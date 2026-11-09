Adentro por desobedientes…

Toda la zona. En lo que va de este fin de semana larguísimo, efectivos de la Departamental Colón aprehendieron a varias personas por resistencia a la autoridad.

En Jesús María, el sábado a la tarde, un adolescente de 15 años que trasladaba una motocicleta Zanella 110 cc fue controlado en Av. Juan B. Justo y Chile. Fue aprehendido porque se constató que el vehículo registraba un pedido de secuestro vigente solicitado por la Unidad Judicial de Jesús María.

A la noche, en Pedro J. Frías y General Cabrera sorprendieron a un hombre de 50 años que cargaba un parlante sustraído en el baúl de un VW Bora. Al intentar identificarlo opuso resistencia, agredió a los efectivos e intentó darse a la fuga, por lo que también fue demorado.

En horas de la madrugada del domingo, una mujer de 22 años fue aprehendida por resistencia a la autoridad durante un disturbio en el interior de un local bailable ubicado en calle Córdoba.

Luego, efectivos policiales intervinieron en una riña en Corrientes y Pasaje Iguazú, aprehendiendo a tres jóvenes de entre 19 y 20 años.

Más tarde, en operativos preventivos realizados en esta ciudad y Colonia Caroya, los policías secuestraron tres motocicletas por infracciones al Código de Convivencia Ciudadana, al detectar irregularidades en la documentación y medidas de seguridad.

En Colonia Caroya, en tanto, en inmediaciones de las calles 7 (N) y 43, entre las malezas localizaron una motocicleta Guerrero Trip 110 cc, constatando que había sido sustraída días atrás.

Y aprehendieron una joven pareja que discutía en la vía pública. Al buscar sus antecedentes, ambos registraban una medida de restricción judicial vigente.

09-11-2026