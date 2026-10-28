Bochas perdió con Hindú en la Liga Argentina de Básquetbol

Colonia Caroya. En el enfrentamiento entre dos de los equipos cordobeses que disputan la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquetbol, Hindú Club de la ciudad de Córdoba le ganó como local, este martes, al Bochas Sport Club de Colonia Caroya 87 a 84, en un partido parejo, definido en el final.

El partido tuvo parciales 18/18; 38/42(20/24); 59/64(21/22) y el final 87/84(28/20).

Santiago Bruno, con 19 puntos (8 simples, 4 dobles y 1 triple), fue el goleador del “H” y del encuentro, mientras que por el lado del conjunto caroyense Ibar Hateluk (1/5/0) y Nicolás Zurchmitten (4/2/1) con 11 tantos cada uno, fueron sus goleadores.

Con este resultado, Hindú Club suma 5 unidades, producto de dos triunfos y una derrota, mientras que el Bochas, que sigue sin ganar en el torneo, tiene 4 puntos, en cuatro juegos.

El Bochas se presentará el jueves como local, recibiendo a Amancay de La Rioja.

28-10-2026