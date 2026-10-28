Detenidos y aprehendidos en operativos policiales: son siete en total

Toda la zona. En horas de la mañana de este miércoles, personal policial llevó a cabo allanamientos en B° Sierras y Parques, en el marco de la investigación por los daños ocasionados a un móvil policial durante una riña registrada el pasado 24 de octubre.

Los procedimientos fueron supervisados por el Director de la Departamental Colón, Crio. Insp. Lic. José Vega, y el Subdirector, Crio. Insp. Lic. Diego Norgia, con la participación de distintas unidades especiales y dependencias policiales.

Como resultado, fue detenido un hombre de 23 años, mientras que otros dos, de 19 y 20 años, se presentaron espontáneamente en la sede policial, donde quedaron detenidos por registrar órdenes judiciales vigentes.

Los tres fueron alojados en la Comisaría de Jesús María, a disposición de la Fiscalía interviniente.

En Colonia Caroya.

En tanto, en la intersección de las calles 96 y 22, de Colonia Caroya, personal policial procedió al control de dos jóvenes de 18 y 19 años que circulaban en una motocicleta, tras ser alertado sobre su presencia en actitud sospechosa.

Al no poder justificar su permanencia en el sector, ambos fueron aprehendidos por infracción al Código de Convivencia Ciudadana de Córdoba y se secuestró el rodado.

Recuperación de tres motocicletas

En el marco de los operativos preventivos de seguridad realizados en las ciudades de Jesús María y Colonia Caroya, personal policial recuperó tres motocicletas vinculadas a hechos delictivos: dos fueron sustraídas y la tercera registraba pedido de secuestro vigente.

Esta última fue hallada en los alrededores de una estación de servicio ubicada sobre la Ruta Nacional N 9, a la altura del Km 750, donde los ocupantes del rodado intentaron evadir un control policial, emprendiendo la huida y abandonándolo.

Tras la intervención policial, se logró la aprehensión de dos menores de 15 años por presunto encubrimiento.

28-10-2026