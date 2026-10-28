Colonia Caroya comienza la implementación del programa “Más leche, más proteína”
Colonia Caroya. La Municipalidad inicia hoy la implementación del programa “Más Leche, Más Proteínas”, una iniciativa del Gobierno de la Provincia que garantiza asistencia alimentaria y nutricional con leche fortificada a niños y niñas desde el nacimiento hasta los 11 años de edad o mientras cursen la escuela primaria, en especial a sectores en situación de vulnerabilidad social.
Para lactantes -0 a 1 año- se provee leche maternizada en polvo; mientras que para niños de 1 a 11 años se ofrece leche entera fortificada o con mayor aporte proteico.
Luego de un período de inscripción, el Gobierno envió el padrón de beneficiarios que pueden retirar la leche este miércoles a las 15 en CIC de Calle 43 y España y en el Centro Cívico de Malabrigo.
Cómo inscribirse.
Las inscripciones para ser beneficiarios del programa están abiertas de manera permanente en Ciudadano Digital (Ci.Di.), siguiendo los siguientes pasos:
- Ingresá a CiDi con tu CUIL y contraseña (padre, madre o tutor con Nivel 2 de CiDi).
- Buscá el servicio Formulario Único de Postulantes (FUP).
- Seleccioná la solapa correspondiente al programa “Más Leche, Más Proteínas”.
- Completá los datos solicitados del adulto responsable y del niño o niña.
- Guardá o descargá el comprobante de postulación.
También se pueden realizar consultas o pedir asistencia presencial en las áreas de Desarrollo Social.
28-10-2026