Los empleados de comercio recibirán un aumento del 5,7% en tres tramos

Córdoba. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) firmaron una nueva revisión paritaria para la actividad mercantil.

El acuerdo establece un incremento salarial del 5,7 por ciento sobre las escalas de las remuneraciones básicas del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 130/75, tomando como base de cálculo los valores correspondientes a septiembre de 2026, con más las sumas no remunerativas vigentes a esa fecha.

El acuerdo tiene vigencia desde el 1 de octubre. La suba tendrá carácter remunerativo y no acumulativo, y se abonará en tres tramos: 1,9 por ciento a partir de octubre, 1,9 por ciento en noviembre y 1,9 por ciento en diciembre de 2026.

A estos aumentos se suma un pago extraordinario de 50.000 pesos en dos cuotas, por única vez y con carácter no remunerativo y no acumulativo.

La próxima reunión por paritarias será en enero de 2027.

Feriados por la visita del Papa León XIV

La Cámara Empresarial de Jesús María y Sinsacate informó cómo serán los feriados de noviembre por la visita del Papa León XIV a nuestro país.

El lunes 9 de noviembre: Feriado nacional.

El martes 10 de noviembre: Feriado en Córdoba y CABA. Este día también será feriado bancario en todo el país.

Miércoles 11 de noviembre: Feriado en la provincia de Buenos Aires.

28-10-2026