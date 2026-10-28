La pavimentación de la Calle 45 alcanzó el 50% de ejecución

Colonia Caroya. Continúan a ritmo sostenido los trabajos en la Calle 45, entre las calles 39 y 52, donde la obra de pavimentación ya registra un 50 por ciento de avance general.

Luego de completar las tareas previas de reconstrucción y reparación de vados y cunetas en los tramos más deteriorados, las cuadrillas ingresaron en la etapa de llenado de calzada.

Durante esta semana, estarán realizando el tirado de hormigón, una de las intervenciones centrales del plan de obra, que continuará de manera ininterrumpida hasta completar el tramo final previsto.

La obra contempla en su totalidad la ejecución de 4.600 m² de nuevo pavimento urbano. Cabe destacar que este proyecto se lleva adelante con recursos propios de la Municipalidad, reafirmando la firme decisión de la gestión local de no detener la obra pública en Colonia Caroya a pesar del complejo contexto actual.

Esta intervención estratégica no solo mejorará de manera significativa la transitabilidad y la seguridad vial de la zona, sino que también optimizará el escurrimiento de las aguas pluviales en días de lluvia, brindando una solución definitiva para los vecinos del sector.

28-10-2026