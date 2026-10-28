Jesús María fue distinguida por los estándares alcanzados en educación

Jesús María. La Municipalidad fue reconocida por el Gobierno de Córdoba por el trabajo que lleva adelante a través de la Coordinación Local Educativa (CLE), en el marco de las políticas de acompañamiento a las trayectorias escolares y fortalecimiento de la educación inclusiva, equitativa y de calidad.

La distinción fue entregada durante un acto realizado en el Centro de Convenciones Córdoba.

Se reconoció a 166 municipios y comunas por el trabajo desarrollado junto a 310 escuelas. En representación de Jesús María, se destacó la participación del Inst. Priv. Ntra. Sra. del Huerto, por alcanzar el 100 por ciento en los aprendizajes esperables.

El reconocimiento pone en valor la articulación entre el Estado local y las instituciones educativas para acompañar a niños, niñas y adolescentes, fortalecer sus aprendizajes y generar oportunidades para que puedan sostener y completar sus trayectorias escolares.

En este marco, se anunció el fortalecimiento de las Coordinaciones Locales Educativas reconocidas, con recursos destinados a impulsar acciones de mejora en Lengua y Matemática, dos áreas fundamentales para el aprendizaje.

28-10-2026