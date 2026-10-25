Santiago Baldo quedó cuarto en el Rally Almafuerte – Río Tercero 2026

Almafuerte. El fin de semana se corrió el Rally Almafuerte – Río Tercero, marca el regreso de la actividad a la montaña.

La competencia que completó la octava carrera del Campeonato fue valorada de coeficiente 1. Para los que tienen aspiraciones de luchar por el título, la oportunidad era inmejorable, ya que ponía en juego 65 puntos para el ideal.

En este contexto, Santiago Baldo, navegado por Zacarías García en su Citroeen C3 RC2 no pudo sumar lo que esperaba y por lo que luchó durante toda la competencia, que lo tuvo como gran protagonista. Finalizada la primera etapa hacía podio en el tercer lugar y con sus rivales “a tiro”, pero en los tres últimos tramos del segundo rulo el piso muy roto le impidió mantener el ritmo y fue superado y relegado al cuarto lugar.

La General cerró con Miguel Baldoni en la punta, Olmedo y Echeverría completando el podio y en cuarto lugar Santiago Baldo.

25-10-2026