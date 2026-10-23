Jesús María refuerza la vacunación contra el dengue: ña prevención nos incluye a todos

Se juegan las Semifinales de la Copa OroDEPORTE23 de octubre de 2026
Corresponden al Torneo Apertura del Campeonato “Gastón Oller”. Los partidos serán el sábado en las canchas de los clubes de Villa del Totoral, a partir de las 14.
Jesús María. La Municipalidad refuerza la difusión de la campaña de vacunación contra el dengue durante la temporada de primavera-verano.
La vacuna ofrece protección frente a la enfermedad sintomática y reduce el riesgo de internación hospitalaria.
¿Quiénes pueden vacunarse?
El esquema contempla dos dosis, separadas por un intervalo de tres meses.
¿Dónde vacunarse?
¿Cómo prevenir la proliferación del mosquito?
Además de la vacunación, es fundamental eliminar los posibles criaderos del mosquito transmisor del dengue. Para eso, se recomienda:
En paralelo, los agentes sanitarios recorren distintos barrios de la ciudad, casa por casa, para reforzar las medidas de prevención.
23-10-2026