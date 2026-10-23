Bochas perdió de local ante Suardi por la Liga Argentina de Básquet

En su primer partido en el Estadio Pepe Nou en la temporada, fue superado por el club santafesino por 91 a 76. Tercera derrota consecutiva para los caroyenses en el inicio del certamen. 
DEPORTE23 de octubre de 2026Ariel RoggioAriel Roggio

Sportivo Suardi venció a Bochas por 91 a 76 en Colonia Caroya en la tercera presentación del club caroyense en la Liga Argentina de Básquet.

Tras un primer cuarto parejo, que terminó 21-21, la visita comenzó a marcar diferencias con buen juego colectivo y paciencia en ataque. El primer tiempo cerró 43-34 y el tercer parcial, 66-56.

El equipo del noroeste santafesino mostró oficio para administrar las posesiones, mover la pelota y encontrar mejores opciones de lanzamiento. Bochas intentó reaccionar en el último cuarto, pero la efectividad desde el perímetro y la defensa de la pintura le permitieron a Suardi sostener la ventaja y quedarse con el triunfo.

Luciano Lizárraga fue el máximo anotador del partido con 20 puntos. En Bochas se destacaron Agustín Jure, con 15 unidades, y Miguel Caicedo Bazán, con 11 puntos y 15 rebotes.

Próximos partidos

Bochas visitará a Hindú el martes 27 de octubre y recibirá a Amancay el jueves 29. 

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