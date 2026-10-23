Bochas perdió de local ante Suardi por la Liga Argentina de Básquet

Tras un primer cuarto parejo, que terminó 21-21, la visita comenzó a marcar diferencias con buen juego colectivo y paciencia en ataque. El primer tiempo cerró 43-34 y el tercer parcial, 66-56.

Sportivo Suardi venció a Bochas por 91 a 76 en Colonia Caroya en la tercera presentación del club caroyense en la Liga Argentina de Básquet.

El equipo del noroeste santafesino mostró oficio para administrar las posesiones, mover la pelota y encontrar mejores opciones de lanzamiento. Bochas intentó reaccionar en el último cuarto, pero la efectividad desde el perímetro y la defensa de la pintura le permitieron a Suardi sostener la ventaja y quedarse con el triunfo.

Luciano Lizárraga fue el máximo anotador del partido con 20 puntos. En Bochas se destacaron Agustín Jure, con 15 unidades, y Miguel Caicedo Bazán, con 11 puntos y 15 rebotes.

Próximos partidos

Bochas visitará a Hindú el martes 27 de octubre y recibirá a Amancay el jueves 29.