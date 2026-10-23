Causa Viviendas Zenit: fijaron fecha para el juicio contra Cristian Bazán y otros cinco imputados

Córdoba. Después de una prolongada espera, la causa judicial por las presuntas irregularidades vinculadas a las viviendas Zenit tiene una fecha concreta para el inicio del juicio. El debate oral fue programado para el 2 de junio de 2027 y contará con múltiples jornadas de audiencia durante junio, con una última fecha prevista para el 1 de julio.

La información surge de una comunicación judicial fechada el viernes 23 de octubre, correspondiente al expediente “Juicio común - CC 11 - Bazán, Cristian y otros”.

De acuerdo con el cronograma informado, las audiencias se desarrollarán de 9 a 16. Las primeras jornadas, previstas entre el 2 y el 8 de junio, tendrán lugar en la sala de acusación, mientras que las restantes se realizarán en la Sala OGA 02, ubicada en el primer piso del edificio judicial.

Seis imputados llegarán al debate en libertad

Además de Cristian Walter Bazán, el listado de imputados incluye a Martín Fernando Manuel Cuestaz, Paula Carolina Pérez, María José Gómez, Mario Guillermo Pereyra Isuani y Valentina Milagros Bonilla.

Según la comunicación judicial, todos figuran en libertad. La situación procesal de los acusados deberá analizarse en el marco del debate, instancia en la que se examinarán las acusaciones y las pruebas incorporadas al proceso.

El tribunal estará integrado por los vocales de Cámara Horacio Augusto Carranza, María Susana Frascaroli y María Gabriela Rojas Moresi. En tanto, Marcelo Daniel Sicardi figura como fiscal de Cámara.

Una fecha clave para una causa de fuerte interés público

La fijación del calendario representa un avance relevante en el desarrollo de la causa, ya que establece el momento en que comenzará el debate oral y público, una instancia central para el tratamiento judicial de los hechos investigados.

Con el inicio previsto para junio de 2027, el expediente entra en una nueva etapa, a la espera de las audiencias en las que se analizarán las responsabilidades que pudieran corresponder a los acusados.

23-10-2026