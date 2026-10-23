Motos secuestradas, bicicletas recuperadas y personas aprehendidas

Toda la zona. En distintos procedimientos realizados en Jesús María y Colonia Caroya, la Policía recuperó dos bicicletas, detuvo a una persona

El jueves, a las 8:30, personal policial tomó conocimiento -a través de una mujer- del hallazgo de una bicicleta en la intersección de las calles Cerro de Uzpara y Comechingones, de B° Sierras y Parque de Jesús María.

Tras las averiguaciones correspondientes, se estableció que el rodado había sido denunciado como sustraído el pasado 18 de octubre, por lo que fue secuestrado.

En horas de la tarde, casi las 19:30, policías que realizaban tareas de rastrillaje en inmediaciones de la Calle 132, entre las calles 168 y 172, de Colonia Caroya, observaron entre los pastizales una bicicleta Venzo Skyline rodado 29, que había sido sustraída momentos antes, procediendo al secuestro del rodado.

A estas actuaciones, se suma un operativo preventivo en Jesús María: con el secuestro de cuatro motocicletas de distintas marcas y cilindradas, cuyos conductores circulaban sin la documentación obligatoria correspondiente.

Los controles se realizaron en las calles Chubut, La Florida, Juan B. Alberdi, pasaje Progreso, América y French.

Las actuaciones se encuadraron en infracciones del Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba, procediéndose al secuestro de los rodados y a su traslado al depósito judicial.

Entre rejas

También el jueves, a las 9:20, personal de la Brigada de Investigaciones Norte diligenció una orden judicial de allanamiento en un domicilio ubicado en la ciudad de Colonia Caroya, en el marco de una investigación.

Se hizo efectiva la detención de un hombre de 41 años, quien quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.

A las 0 de este viernes, otras dos personas fueron aprehendidas: un joven de 23 años y una mujer de 19.

Al controlar una motocicleta en la intersección de las calles 46 y 2, esta pareja se desplazaba en una moto cuyo número de cuadro correspondía a otra y el número de motor presentaba signos de supresión.

Ante estas irregularidades, los ocupantes quedaron aprehendidos y la moto secuestrada.

23-10-2026