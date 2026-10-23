Se jugará a Fecha 12 del Clausura de la Liga Regional Colón

Se juegan las Semifinales de la Copa OroDEPORTE23 de octubre de 2026
Corresponden al Torneo Apertura del Campeonato “Gastón Oller”. Los partidos serán el sábado en las canchas de los clubes de Villa del Totoral, a partir de las 14.
Toda la zona. Este fin de semana se jugará la segunda fecha de los interzonales del Torneo Clausura de la Liga Regional Colón “Gastón Oller”, que se caracteriza porque serán locales todos los equipos de la Zona Sur.
En consecuencia, no se jugarán partidos en canchas de Jesús María y Colonia Caroya.
La fecha 12 del torneo incluye los siguientes partidos:
23-10-2026