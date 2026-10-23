Se jugará a Fecha 12 del Clausura de la Liga Regional Colón

Toda la zona. Este fin de semana se jugará la segunda fecha de los interzonales del Torneo Clausura de la Liga Regional Colón “Gastón Oller”, que se caracteriza porque serán locales todos los equipos de la Zona Sur.

En consecuencia, no se jugarán partidos en canchas de Jesús María y Colonia Caroya.

La fecha 12 del torneo incluye los siguientes partidos:

Sp. Tirolesa vs 2 de Abril

Sp. Forchieri vs A.A. Falucho

Quirquinchos vs Alem

Quilmes vs Bochas

Parque Guerrero vs Juventud Agraria Colón

Santa Elena vs Alianza

Colón de Villa del Totoral vs Jockey Club

Mi Granja vs Dep. Colón

Independiente vs San Cayetano

23-10-2026