Se jugará a Fecha 12 del Clausura de la Liga Regional Colón

Por el Campeonato “Gastón Oller”, el fixture incluye los interzonales con localías de los equipos de la Zona Sur, por lo que no habrá partidos en canchas de Jesús María y Colonia Caroya.
DEPORTE23 de octubre de 2026

Toda la zona. Este fin de semana se jugará la segunda fecha de los interzonales del Torneo Clausura de la Liga Regional Colón “Gastón Oller”, que se caracteriza porque serán locales todos los equipos de la Zona Sur.

En consecuencia, no se jugarán partidos en canchas de Jesús María y Colonia Caroya.

La fecha 12 del torneo incluye los siguientes partidos:

  • Sp. Tirolesa vs 2 de Abril
  • Sp. Forchieri vs A.A. Falucho
  • Quirquinchos vs Alem
  • Quilmes vs Bochas
  • Parque Guerrero vs Juventud Agraria Colón
  • Santa Elena vs Alianza
  • Colón de Villa del Totoral vs Jockey Club
  • Mi Granja vs Dep. Colón
  • Independiente vs San Cayetano

23-10-2026

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