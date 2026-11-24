Sinsacate. En el marco de los 25 años de la Capilla Ntra. Sra. de Guadalupe, niños, jóvenes y adultos son invitados a participar de una propuesta artística para expresar, a través del dibujo, su fe, creatividad y devoción.

Se trata de un Concurso de Dibujos en honor a la Patrona de América y de la localidad, planteado en tres categorías:

Infantil: para vecinos de 6 a 12 años.

Jóvenes: para vecinos de 13 a 18 años.

Adultos: para vecinos de 19 años en adelante.

La entrega de los trabajos puede hacerse hasta el miércoles 9 de diciembre.

En tanto, la premiación será el sábado 12 de diciembre.

Para conocer las bases y condiciones o pedir más información, dirigirse al Cel. 3525 414678.

24-11-2026