Se abre un Concurso de Dibujos en honor a Nuestra Señora de Guadalupe24 de noviembre de 2026
Está planteado en tres categorías, según la edad de los participantes. La entrega de los trabajos puede hacerse hasta el miércoles 9 de diciembre.
Sinsacate. En el marco de los 25 años de la Capilla Ntra. Sra. de Guadalupe, niños, jóvenes y adultos son invitados a participar de una propuesta artística para expresar, a través del dibujo, su fe, creatividad y devoción.
Se trata de un Concurso de Dibujos en honor a la Patrona de América y de la localidad, planteado en tres categorías:
La entrega de los trabajos puede hacerse hasta el miércoles 9 de diciembre.
En tanto, la premiación será el sábado 12 de diciembre.
Para conocer las bases y condiciones o pedir más información, dirigirse al Cel. 3525 414678.
24-11-2026