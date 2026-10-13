La Provincia licitará la sistematización de trama urbana de la Ruta E-53 en Salsipuedes

Salsipuedes. El Gobierno de Córdoba, a través de la Secretaría General de Gobierno, anunció el inminente llamado a licitación para la obra de sistematización de la travesía urbana en la Ruta Provincial E-53 y entregó aportes económicos a instituciones intermedias, familias y cooperativas en esta localidad.

La obra vial, que se extenderá entre Av. General Paz y Tucumán, permitirá adecuar la calzada al intenso flujo vehicular que registra el corredor tras el fortalecimiento de relación entre sus ciudadanos la ciudad de Córdoba, potenciando además el perfil turístico y comercial de las Sierras Chicas.

El anuncio de licitación fue realizado en el marco del aniversario de Salsipuedes, en el que participó el secretario General de Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gustavo Brandán junto al intendente David Strasorier.

En simultáneo, el Estado provincial concretó la entrega de siete escrituras del programa Tu Casa Tu Escritura, 15 millones de pesos para equipamiento de la Cooperativa Textil Salsipuedes y 8 millones más para mejoras edilicias en la Capilla El Pueblito.

La asistencia provincial alcanzó a 13 entidades culturales, deportivas, religiosas y centros vecinales de los barrios Las Selvas, El Talita, Villa Silvina, El Pueblito y Cerro del Sol, permitiendo la ejecución de obras de gas natural, salones de uso múltiple, canchas y aulas de capacitación.

13-10-2026