Promesa de Lealtad de la Bandera de Córdoba

Colonia Caroya. La Municipalidad y los directivos de escuelas Secundarias de la ciudad realizarán el acto de la Promesa a Lealtad a la Bandera de Córdoba, conforme a lo establecido por Ley 10.843.

La ceremonia será este viernes, a las 9, en la plaza Nicolás Avellaneda.

En la oportunidad, alumnos de Cuarto Año realizarán su promesa.

El Día de la Bandera de Córdoba se instituyó en memoria de Juan Bautista Bustos, primer gobernador constitucional de la provincia, de cuyo fallecimiento se cumplen 196 años.

La actual bandera nació en 2010, durante el Bicentenario, a partir del concurso provincial convocado por la Ley Nº 9806.

El certamen recibió 752 propuestas y movilizó a más de dos mil estudiantes de distintos puntos de Córdoba.

La Bandera recuperó los colores vinculados con la tradición federal y colocó en el centro del paño un sol jesuita sin rostro, integrado por 32 rayos alternados.

Su presencia remite a la profunda impronta de la Compañía de Jesús en Córdoba.

17-09-2026