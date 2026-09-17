Jesús María lanza una nueva jornada gratuita de vacunación antirrábica

Jesús María. La Municipalidad lanza una nueva jornada gratuita de vacunación antirrábica destinada a perros y gatos mayores de tres meses.

Comenzará este viernes, de 9 a 13, en la plaza de B° Sierras y Parques.

La atención será por orden de llegada y estará destinada a residentes del barrio.

Durante el operativo, se solicita trasladar a los perros con collar, pretal y correa, y utilizar bozal en caso de ser necesario. Los gatos deberán ser trasladados en canil, bolso o bolsa de red, siempre en condiciones seguras.

17-09-2026