Docentes se formaron en “Promoción de Hábitos Saludables”

Colonia Caroya. Con una convocatoria que superó las 100 personas, se desarrolló este miércoles una nueva jornada de capacitación destinada a docentes, equipos directivos y autoridades de instituciones educativas de toda la región.

Esta vez la temática fue “Promoción de hábitos saludables para el ejercicio docente”.

El encuentro fue impulsado por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, representado por la subdirectora de Entornos Educativos Saludables, Estefanía Chapuy; y se organizó de manera articulada con la Municipalidad de Colonia Caroya, a través de la Subsecretaría de Educación.

La propuesta estuvo a cargo de un equipo de profesionales y tuvo como propósito brindar herramientas concretas para el cuidado de la salud y el bienestar personal, así como fortalecer un clima institucional saludable a partir del desarrollo de estrategias de comunicación asertiva y la incorporación de hábitos de bienestar dentro y fuera del ámbito educativo.

La capacitación, que contó con puntaje docente, constituyó además un espacio de encuentro, intercambio y reflexión sobre el bienestar de quienes sostienen cotidianamente las tareas educativas y sobre la importancia de promover entornos institucionales saludables.

17-09-2026