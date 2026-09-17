Se incendió una vivienda prefabricada

Jesús María. En la madrugada de este jueves, tres dotaciones del cuartel de Bomberos Voluntarios se desplazaron por el incendio que se producía en una vivienda prefabricada en calle Sierras de Ischilin 149, del B° Sierras y Parques.

La vivienda afectada se encontraba en planta alta. Su ocupante pudo ser evacuado por familiares y vecinos.

Mientras tanto, el personal policial realizó el corte de suministros y retiro de una garrafa al arribo del personal de Bomberos.

La vivienda sufrió daños totales y colapsó a consecuencia de las llamas.

Del operativo participaron una unidad autobomba, una unidad cisterna y una unidad liviana.

También fue parte del despliegue, personal de la Policía de la Provincia de Córdoba, una ambulancia de un Servicio Médico Privado, personal de Defensa Civil y de la Guardia Urbana de la Municipalidad de Jesús María.

17-09-2026