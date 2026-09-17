El Café Literario de Jesús María vuelve con una noche dedicada a Abel Posse

Jesús María. La Municipalidad invita a participar de una nueva edición del Café Literario.

La actividad estará dedicada a “Los perros del paraíso”, del escritor y diplomático argentino Abel Posse.

Posse fue reconocido por sus múltiples novelas de carácter histórico y por abordar personajes de América Latina desde una mirada literaria y crítica.

“Los perros del paraíso” (1983) es una de sus obras más destacadas, con premiaciones.

La jornada se realizará este viernes, de 20 a 22, en el Museo de la Ciudad Luis Biondi -Ingeniero Olmos 453-

La actividad es gratuita. Los interesados podrán inscribirse previamente por WhatsApp a través del Cel. 3525 639759.

Luego recibirán el material de lectura en formato PDF para participar del encuentro.

17-09-2026