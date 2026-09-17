El Café Literario de Jesús María vuelve con una noche dedicada a Abel Posse

Este viernes, el Museo de la Ciudad será escenario de un encuentro para compartir la novela “Los perros del paraíso”.
17 de septiembre de 2026

Jesús María. La Municipalidad invita a participar de una nueva edición del Café Literario. 

La actividad estará dedicada a “Los perros del paraíso”, del escritor y diplomático argentino Abel Posse.

Posse fue reconocido por sus múltiples novelas de carácter histórico y por abordar personajes de América Latina desde una mirada literaria y crítica.

“Los perros del paraíso” (1983) es una de sus obras más destacadas, con premiaciones.

La jornada se realizará este viernes, de 20 a 22, en el Museo de la Ciudad Luis Biondi -Ingeniero Olmos 453-

La actividad es gratuita. Los interesados podrán inscribirse previamente por WhatsApp a través del Cel. 3525 639759.

Luego recibirán el material de lectura en formato PDF para participar del encuentro.

17-09-2026

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