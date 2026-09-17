El Mercadillo XL llega a Jesús María para quedarse dos días

Jesús María. La Municipalidad invita a la comunidad a participar del Mercadillo XL. En esta oportunidad, el espacio de promoción y venta se extenderá a dos jornadas consecutivas.

El evento se desarrollará este sábado y domingo de 15 a 21, en el paseo peatonal de calle San Martín.

Habrá más de 40 stands de comercios de la ciudad, con productos, promociones y propuestas especiales para recorrer y disfrutar al aire libre.

Además, la Explanada de la Estación del Ferrocarril será sede del Paseo de Artesanos, Emprendedores y la Feria Friki, sumando alternativas de producción local y regional. La propuesta también contará con música e intervenciones en vivo.

La actividad se realizará, únicamente, si las condiciones climáticas son favorables. En caso de lluvia, el evento será suspendido.

Con esta propuesta, la Municipalidad de Jesús María continúa impulsando acciones que fortalecen el comercio local, el desarrollo económico de la ciudad y los espacios públicos como ámbitos de recreación.

17-09-2026