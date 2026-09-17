Colonia Caroya hace una nueva edición del “Caroya sobre Ruedas”

Colonia Caroya. La ciudad hará este fin de semana una nueva edición del “Caroya sobre Ruedas”, el espacio de gastronomía y música en el Parque Forgiarini de Guyón.

Esta vez será para despedir el Invierno y recibir la Primavera con propuestas para toda la familia, que se llevarán a cabo el sábado y el domingo, de 16 a 21 en ambas jornadas.

Además, habrá feria de emprendedores, plaza de juegos y recreación y un DJ permanente para musicalizar las dos tardes entre los artistas que vayan pasando por el escenario.

Grilla del sábado (de 16 a 21)

• Taller de Tango

• Zumba Plaza

• Taller de Folklore Luna Caroyense

• Taller de canto Municipal

• Taller de Folklore Alma de Chacarera

• Taller de Danzas Urbanas

• Alexis Luna

• El Sismo

Grilla del domingo (de 16 a 21)

• Taller La Calandria

• Coro Infantil

• Taller de Ritmos Latinos

• Taller de Bombo El Cencerro

• Linaje

• Spender

• Hacela que baile

17-09-2026