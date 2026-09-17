Colonia Caroya hace una nueva edición del “Caroya sobre Ruedas”
Colonia Caroya. La ciudad hará este fin de semana una nueva edición del “Caroya sobre Ruedas”, el espacio de gastronomía y música en el Parque Forgiarini de Guyón.
Esta vez será para despedir el Invierno y recibir la Primavera con propuestas para toda la familia, que se llevarán a cabo el sábado y el domingo, de 16 a 21 en ambas jornadas.
Además, habrá feria de emprendedores, plaza de juegos y recreación y un DJ permanente para musicalizar las dos tardes entre los artistas que vayan pasando por el escenario.
Grilla del sábado (de 16 a 21)
• Taller de Tango
• Zumba Plaza
• Taller de Folklore Luna Caroyense
• Taller de canto Municipal
• Taller de Folklore Alma de Chacarera
• Taller de Danzas Urbanas
• Alexis Luna
• El Sismo
Grilla del domingo (de 16 a 21)
• Taller La Calandria
• Coro Infantil
• Taller de Ritmos Latinos
• Taller de Bombo El Cencerro
• Linaje
• Spender
• Hacela que baile
17-09-2026