Jesús María se suma al Mes del Senderismo con dos caminatas en la Reserva

Jesús María. La Municipalidad realizará dos propuestas para recorrer la Reserva Natural y Ecológica Parque del Oeste desde distintas perspectivas.

La primera de ellas, Trekking por la Reserva: Senderos Desconocidos, parte 2, será el domingo a las 14:30, con salida desde Aconcagua s/n.

Durante la actividad se podrá disfrutar de la riqueza de la reserva, acompañados por los guardaparques en el recorrido por las antiguas acequias, los caminos que llegan hasta la vera del río y los sectores menos conocidos de la reserva.

El recorrido será de dificultad media, con una extensión aproximada de 12 kilómetros entre la ida y la vuelta.

La actividad está destinada a personas de 14 a 70 años. Se recomienda llevar calzado adecuado para caminar, ropa que cubra brazos y piernas, agua y gorra.

La propuesta es gratuita, con cupos limitados e inscripción previa llamando al Cel. 3525 539014.

Caminata Lunar por la Reserva.

Aprovechando la primera luna llena del equinoccio, esta iniciativa propone recorrer la reserva, observar el cielo y conocer más sobre la Luna, la flora y la fauna en entornos nocturnos. Además, habrá relatos, leyendas y mitos vinculados con la naturaleza y la noche.

Este recorrido se hará el sábado 26 de septiembre, a las 20, también en la Reserva Natural y Ecológica Parque del Oeste.

Tendrá una distancia aproximada de 1 kilómetro de ida y 1 kilómetro de regreso, con dificultad baja. Está pensado para mayores de 12 años.

17-09-2026