Jesús María propone un voluntariado ambiental en el Parque del Oeste

Jesús María. La Reserva Natural y Ecológica Parque del Oeste abre una propuesta de voluntariado ambiental que se llevará a cabo durante los meses de septiembre y octubre.

Habrá dos jornadas ambientales por mes, este domingo, el sábado 26 de septiembre, el domingo 4 de octubre y el sábado 10.

Las inscripciones podrán realizarse a través del enlace: https://bit.ly/VoluntariadoPrimaveraReserva

Los participantes podrán realizar actividades vinculadas al acondicionamiento de senderos, corte de pasto y poda, producción de carteles de madera, mesas y bancos, reforestación con especies nativas, limpieza del río, caminatas y recepción de visitantes.

La intención es ofrecer espacios de participación y aprendizaje, donde los vecinos podrán colaborar en el cuidado, mantenimiento y puesta en valor de uno de los espacios naturales más importantes de nuestra ciudad.

Además, dentro de las fechas de voluntariado se encuentran caminatas temáticas de las cuales podrán formar parte.

17-09-2026