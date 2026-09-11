Circunvalación: por obras de rehabilitación, se ejecuta el cierre de rama de acceso a la Autovía Juárez Celman

La restricción rige para quienes transiten por el anillo externo. Los automovilistas deberán utilizar el distribuidor ubicado en Ruta E-53 para retornar y acceder desde el anillo interno. Los trabajos se desarrollarán durante el día de hoy hasta la hora 18 aproximadamente.
11 de septiembre de 2026

Córdoba. Caminos de las Sierras informa que, durante todo el día de hoy, viernes 11 de septiembre, y hasta las 18 horas aproximadamente, se ejecutarán tareas de rehabilitación de calzada en la rama de enlace que une el anillo externo de la Av. Circunvalación con la Autovía Juárez Celman.

Por esa razón, los automovilistas que circulen por Circunvalación en sentido de tránsito Ruta 19 – Autovía Juárez Celman y quieran acceder a esa autovía, deberán continuar transitando por Circunvalación hasta el próximo distribuidor ubicado en la Ruta E-53 Autovía Córdoba – Salsipuedes, descender y acceder nuevamente a la Circunvalación por la calzada contraria para luego tomar desde la rama de enlace del anillo interno la Autovía Juárez Celman.

Se solicita a los automovilistas circular con precaución y respetar las indicaciones de cartelería y banderilleros.

11-09-2026

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