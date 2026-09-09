Dos días para pensar el futuro del campo en la Expo Rural

Jesús María. Productores, empresarios, profesionales, estudiantes y referentes del sector podrán acceder a una programación de alto nivel, construida junto a instituciones de referencia y especialistas vinculados al agro, los negocios y las finanzas.

La Expo Rural de Jesús María no solo es encuentro, producción, genética, tecnología y tradición. También es un espacio para analizar lo que está pasando, anticipar escenarios y generar herramientas para tomar mejores decisiones.

Con esa mirada, durante sus primeras jornadas, la 79° Exposición Rural Jesús María Banco Nación ofrecerá una agenda especialmente diseñada para quienes buscan información, capacitación y análisis sobre algunos de los temas que atraviesan hoy al sector productivo.

La propuesta reúne a instituciones de reconocida trayectoria, especialistas y referentes del ámbito agropecuario, económico, financiero y empresarial, en una serie de jornadas que abordarán desde las perspectivas productivas para Córdoba hasta las políticas públicas, los mercados, las finanzas y las nuevas oportunidades de negocios.

Producción, política, mercados y finanzas

La actividad de este jueves arrancará a las 9, en el Salón Pampa, con “X + MAÍZ: Más producción, más valor y más futuro para Córdoba”, una jornada organizada junto a la Bolsa de Cereales de Córdoba.

El encuentro pondrá el foco en uno de los grandes desafíos de la provincia: cómo transformar el potencial productivo en mayor generación de valor, competitividad y desarrollo.

Por la tarde, la agenda continuará a las 14:30, en el Salón Pampa, con “Políticas públicas y Agro: ¿Qué está cambiando en el Congreso?”, organizada junto a Barbechando, para analizar la agenda legislativa y su impacto sobre la actividad agropecuaria.

Este panel apunta a entender sobre el estado de situación y hacia dónde van las leyes que impactan al campo argentino en torno a retenciones, ley de semillas y ordenamiento territorial, entre otras.

Con la presencia de Ángeles Naveyra , presidente de Fundación Barbechando y la moderación de Catalina Boetto , integrante del Nodo Córdoba de organización.

Serán parte del panel los legisladores nacionales Martín Ardohain, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, y Luis Picat.

A las 16:30 llegará el turno de “Mercados de granos, herramientas financieras y negocios inmobiliarios”, con la participación de David Miazzo, organizado por Dracma, en una propuesta que buscará aportar herramientas para interpretar los mercados y evaluar alternativas financieras y de inversión.

Tres miradas diferentes que convergen en una misma necesidad: contar con información y análisis para decidir mejor en un contexto que exige cada vez mayor profesionalización de la actividad.

Capacitación y formación para el sector.

El viernes, también en el Salón Pampa, la agenda comenzará a las 9 con la jornada “La campaña y las herramientas de financiación 2027”, organizada junto a AgroEducación y el Estudio Echegaray Ferrer.

La capacitación continuará por la tarde, de 14 a 18, con la 1ª Jornada de Agro Capacitación “Desde la tierra hasta el cielo”, organizada junto a CyA Llanes Producciones, que propone un nuevo espacio de cuatro ponencias de actualización y formación para quienes forman parte de la cadena agropecuaria.

Dos espacios que integran saber, conocimiento y estrategia de cara a los próximos pasos por seguir, con la mirada tranqueras adentro y afuera, pensando en las oportunidades que no debemos dejar de atender por nuestro capital financiero y la eficiencia de nuestra producción.

La ganadería en la Expo

Mientras tanto, trabajarán en la pista central los jurados de clasificación de las distintas razas.

Los bovinos serán evaluados en la pista central, siguiendo este cronograma:

De 14 a 16, Jura de Clasificación Limousin.

De 16 a 17:30, Jura de Clasificación Limangus.

De 17:30 a 18, Jura de Clasificación San Ignacio.

En tanto, durante todo el día, ingresarán animales y se hará la Jura de Admisión de las razas de ovinos y caprinos.

09-09-2026