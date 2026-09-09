Operativo contra el contrabando en la provincia de Córdoba

Colonia Caroya. En el marco de una operación coordinada por la Jefatura de Región III de Gendarmería Nacional Argentina, y ejecutada por sus elementos dependientes, este martes se llevó a cabo un dispositivo de control en inmediaciones a la ciudad de Jesús María destinado a prevenir y a detectar infracciones vinculadas al ingreso y transporte irregular de mercaderías de origen extranjero.

A raíz de tareas desarrolladas por la Unidad de Inteligencia Criminal Córdoba, cuyo personal llevó adelante actividades de reunión, análisis y sistematización de información vinculada a la modalidad conocida como “tours de compra”, se pudo establecer indicadores de interés y aportar elementos relevantes para la planificación y toma de decisiones, contribuyendo a orientar el despliegue operativo sobre corredores utilizados para el traslado de mercaderías desde el norte del país hacia la ciudad de Córdoba y localidades aledañas.

Sobre la base de la información reunida y bajo la coordinación de la Jefatura de Región III, se desplegaron efectivos la Unidad de Inteligencia Criminal Córdoba, el Destacamento Móvil 3 Sgto. Ay. Ramón Gumercindo Acosta, el Escuadrón de Seguridad Vial Villa María, las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Córdoba y San Francisco, el Escuadrón 65 Córdoba, con apoyo de integrantes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) - Dirección General de Aduanas.

Durante el operativo, los funcionarios controlaron cuatro ómnibus que realizaban el recorrido desde la provincia de Salta, con destino final en la ciudad de Córdoba y localidades aledañas. Tras las inspecciones, se contabilizaron 1.101 bultos que contenían mercaderías -electrónica, bazar y ropa- cuyo avalúo asciende aproximadamente a 550 millones de pesos. Los elementos decomisados quedaron depositados a disposición de la autoridad aduanera competente.

Asimismo, se observaron otras irregularidades vinculadas al transporte, ante lo cual se labraron las actuaciones correspondientes ante los organismos competentes.

09-09-2026