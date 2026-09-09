Operativo contra el contrabando en la provincia de Córdoba

Interceptaron cuatro colectivos de larga distancia, procedentes de Orán, y secuestraron mercadería de origen extranjero que era trasladada sin la documentación aduanera correspondiente. El avalúo de lo incautado asciende a 550 millones de pesos. Una investigación permitió detectar las irregularidades.
09 de septiembre de 2026

Colonia Caroya. En el marco de una operación coordinada por la Jefatura de Región III de Gendarmería Nacional Argentina, y ejecutada por sus elementos dependientes, este martes se llevó a cabo un dispositivo de control en inmediaciones a la ciudad de Jesús María destinado a prevenir y a detectar infracciones vinculadas al ingreso y transporte irregular de mercaderías de origen extranjero.

A raíz de tareas desarrolladas por la Unidad de Inteligencia Criminal Córdoba, cuyo personal llevó adelante actividades de reunión, análisis y sistematización de información vinculada a la modalidad conocida como “tours de compra”, se pudo establecer indicadores de interés y aportar elementos relevantes para la planificación y toma de decisiones, contribuyendo a orientar el despliegue operativo sobre corredores utilizados para el traslado de mercaderías desde el norte del país hacia la ciudad de Córdoba y localidades aledañas.

Sobre la base de la información reunida y bajo la coordinación de la Jefatura de Región III, se desplegaron efectivos la Unidad de Inteligencia Criminal Córdoba, el Destacamento Móvil 3 Sgto. Ay. Ramón Gumercindo Acosta, el Escuadrón de Seguridad Vial Villa María, las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Córdoba y San Francisco, el Escuadrón 65 Córdoba, con apoyo de integrantes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) - Dirección General de Aduanas.

Durante el operativo, los funcionarios controlaron cuatro ómnibus que realizaban el recorrido desde la provincia de Salta, con destino final en la ciudad de Córdoba y localidades aledañas. Tras las inspecciones, se contabilizaron 1.101 bultos que contenían mercaderías -electrónica, bazar y ropa- cuyo avalúo asciende aproximadamente a 550 millones de pesos. Los elementos decomisados quedaron depositados a disposición de la autoridad aduanera competente.

Asimismo, se observaron otras irregularidades vinculadas al transporte, ante lo cual se labraron las actuaciones correspondientes ante los organismos competentes.

09-09-2026

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09 de septiembre de 2026
Interceptaron cuatro colectivos de larga distancia, procedentes de Orán, y secuestraron mercadería de origen extranjero que era trasladada sin la documentación aduanera correspondiente. El avalúo de lo incautado asciende a 550 millones de pesos. Una investigación permitió detectar las irregularidades.
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