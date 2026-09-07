Sinsacate hará nuevas jornadas de castraciones gratuitas

Sinsacate. La Municipalidad continúa promoviendo la tenencia responsable de mascotas y el cuidado de la salubridad pública.

Por esos hará jornadas de castraciones gratuitas para perros y gatos, durante todo el año.

Pueden acceder a este servicio sanitario las mascotas cuyos propietarios sean residentes de la localidad.

Castrar es un acto de responsabilidad y cuidado que ayuda a prevenir camadas no deseadas y contribuye al bienestar animal y a una comunidad más saludable.

Para conocer las próximas fechas y agendar un turno, los interesados pueden comunicarse a los Tel. 03525 402060 / 402062 o, vía WhatsApp, al Cel. 3525 441597.

07-09-2026