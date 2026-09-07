Abren las inscripciones para el Programa “Cuidadores de Espacios Comunitarios” en Colonia Caroya

Colonia Caroya. La Municipalidad, a través de la Subsecretaria de Promoción e Inclusión Social, lanza el programa “Cuidadores de Espacios Comunitarios”, una iniciativa de formación e inclusión socio-laboral dirigida a personas con padecimientos de salud mental y consumos problemáticos.

La propuesta contempla una capacitación teórico-práctica centrada en tres ejes principales: Jardinería, cuidado ambiental y mantenimiento de espacios comunitarios

Además del aprendizaje técnico, los participantes contarán con un acompañamiento interdisciplinario integral orientado a fortalecer sus habilidades personales, sociales y laborales, promoviendo la construcción de proyectos de vida saludables.

Información e inscripciones

Dado que los cupos son limitados, la incorporación al programa se realizará mediante una entrevista de admisión coordinada por el Programa de Promoción de la Salud Mental y Prevención de los Consumos Problemáticos.

Esta iniciativa busca reafirmar que cuidar los espacios comunes es también una forma de construir comunidad, promover la inclusión y generar nuevas oportunidades para los vecinos.

Formulario de inscripción online: https://forms.gle/pWELt8F8uqbtyp5QA

Teléfonos de contacto para más información: 461180 / 461173

07-09-2026