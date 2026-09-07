Abren las inscripciones para el Programa “Cuidadores de Espacios Comunitarios” en Colonia Caroya

La incorporación al programa se realizará mediante una entrevista de admisión coordinada por el Programa de Promoción de la Salud Mental y Prevención de los Consumos Problemáticos.
07 de septiembre de 2026

Colonia Caroya. La Municipalidad, a través de la Subsecretaria de Promoción e Inclusión Social, lanza el programa “Cuidadores de Espacios Comunitarios”, una iniciativa de formación e inclusión socio-laboral dirigida a personas con padecimientos de salud mental y consumos problemáticos.

La propuesta contempla una capacitación teórico-práctica centrada en tres ejes principales: Jardinería, cuidado ambiental y mantenimiento de espacios comunitarios

Además del aprendizaje técnico, los participantes contarán con un acompañamiento interdisciplinario integral orientado a fortalecer sus habilidades personales, sociales y laborales, promoviendo la construcción de proyectos de vida saludables.

 

Información e inscripciones

Dado que los cupos son limitados, la incorporación al programa se realizará mediante una entrevista de admisión coordinada por el Programa de Promoción de la Salud Mental y Prevención de los Consumos Problemáticos.

Esta iniciativa busca reafirmar que cuidar los espacios comunes es también una forma de construir comunidad, promover la inclusión y generar nuevas oportunidades para los vecinos.

Formulario de inscripción online: https://forms.gle/pWELt8F8uqbtyp5QA

Teléfonos de contacto para más información: 461180 / 461173

07-09-2026

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