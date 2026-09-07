Cosecha récord en Córdoba: Será la mayor de los últimos 60 años

Córdoba. La provincia alcanzará una cosecha récord superior a 42 millones de toneladas de granos, el mayor volumen registrado en la provincia en los últimos 60 años.

La estimación fue dada a conocer por el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, durante el acto inaugural de la 92° Exposición Rural de Río Cuarto, el pasado sábado.

De acuerdo con las proyecciones, la producción provincial superará el máximo alcanzado durante la campaña 2018/2019, impulsada principalmente por una mayor superficie sembrada de maíz y por un rendimiento récord del trigo.

Con más de 42 millones de toneladas, Córdoba aportará aproximadamente un tercio de la producción nacional de granos, consolidando su participación entre las principales provincias productoras del país.

El volumen récord de producción tendrá también un fuerte impacto en los recursos que Córdoba aportará al Estado Nacional a través de los derechos de exportación.

Según las estimaciones, los productores cordobeses aportarán alrededor de 2.200 millones de dólares en concepto de retenciones.

En ese marco, Busso reiteró la posición de la Provincia a favor de la eliminación de este tributo: “Un cuarto de la producción de granos se va en retenciones y no vuelve a Córdoba. Hace más de 25 años que se penaliza al productor que genera. Vamos a seguir reclamando que se deben eliminar las retenciones al campo”.

Biocombustibles y agregado de valor

Por otra parte, el titular de Bioagroindustria destacó el avance en el Congreso de una nueva ley de biocombustibles que contempla un incremento de los porcentajes de corte.

“Gracias al consenso vamos a tener una nueva ley que aumenta el corte y eso va a significar más trabajo; ya dijimos que por cada punto de corte que se aumente será una nueva Bio4 que se genere en la provincia de Córdoba, con 200 puestos de trabajo directo”, señaló.

07-09-2026