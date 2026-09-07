De Jesús María a Cosquín, con la música como bandera

Jesús María. La Orquesta Infanto-Juvenil El Zorzal viajó a la ciudad de Cosquín para participar del II Encuentro de Orquestas Sociales y Escolares.

El evento se desarrolló el pasado jueves, en la plaza Próspero Molina.

Durante toda la tarde, se vivió una experiencia de intercambio musical junto a más de ocho orquestas y ensambles de diferentes partes de la provincia.

La orquesta de Jesús María se presentó con 40 integrantes, que pusieron en escena un variado repertorio con ensambles, solistas y dúos. La presentación reunió guitarras, charangos, aerófonos andinos, acordeón, violines y percusión.

La Orquesta Infanto-Juvenil El Zorzal está integrada por niños y jóvenes de entre 10 y 20 años, que ensayan todos los jueves en el Nido de Sierras y Parques.

El conjunto contó con el acompañamiento del director Darío Aguirre, y un equipo de docentes especializados.

Con este viaje, los integrantes de la orquesta suman una experiencia enriquecedora para el intercambio con otros compañeros, y la visibilidad del trabajo que realizan durante todo el año.

07-09-2026