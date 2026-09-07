Más de 270 reproductores de elite se preparan para la Expo Rural

Jesús María. La 79° Expo Rural de la Sociedad Rural de Jesús María será el centro de atracción de toda la semana, habida cuenta que antes de su inauguración oficial, prevista para el sábado, el trabajo será incesante en los preparativos finales de la exposición.

Las cabañas más destacadas del país competirán por los “Grandes Campeones” y rematarán sus Modelos Genéticos, en un marco multitudinario.

El cronograma de ingreso de animales arranca este mismo lunes, con la llegada de los primeros lotes de bovinos de las razas Limousin, Limangus y San Ignacio. Serán recibidos hasta las 14, cuando arrancará la Jura de Admisión.

A partir del martes será el turno de las demás razas bovinas: Polled Hereford, Brangus, Braford, Bonsmara, Angus.

El jueves se realizará el mismo trabajo con ovinos y caprinos.

El mismo día y el viernes se harán las Juras de clasificación de los bovinos, que saldrán a la venta el sábado y el domingo.

Para los criadores, es una oportunidad única de adquirir vientres seleccionados y machos rústicos con los más altos estándares sanitarios y funcionales.

Su remate estará a cargo de Consignaciones Córdoba y se trasmitirá en vivo por las redes de la Sociedad Rural de Jesús María.

07-09-2026