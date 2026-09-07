Llaryora lanzó una nueva edición del PPP, con 15 mil oportunidades de trabajo

Córdoba. El gobernador Martín Llaryora encabezó el acto de lanzamiento de una nueva edición del Programa Primer Paso (PPP), una de las principales políticas provinciales destinadas a facilitar el ingreso de los jóvenes al mundo del trabajo.

La convocatoria ofrecerá 15 mil oportunidades laborales para jóvenes de entre 16 y 25 años que se encuentren desempleados, combinando formación, entrenamiento en ambientes de trabajo y generación de empleo registrado.

El gobernador explicó que el programa busca superar una de las principales dificultades que enfrentan los jóvenes al momento de buscar su primera oportunidad laboral, que es la falta de experiencia.

A más de 25 años de su creación, el PPP se consolidó como una política pública reconocida por los cordobeses y como una herramienta de articulación entre el Gobierno provincial y el sector privado.

A lo largo de su historia, más de 215 mil jóvenes participaron del programa, dando sus primeros pasos en comercios, industrias, empresas y emprendimientos de toda la provincia.

En esta nueva edición, el programa contará con dos modalidades de participación: 7.500 jóvenes podrán ingresar a través de prácticas laborales y otros 7.500 mediante una contratación formal en relación de dependencia.

Los dos caminos hacia el empleo

En la modalidad Práctica Laboral, se dispondrán 7.500 cupos. Los jóvenes realizarán un entrenamiento de 20 horas semanales durante seis meses en empleos del sector privado y participarán además de instancias de capacitación vinculadas al mundo del trabajo.

Cada beneficiario recibirá una asignación estímulo equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil, cofinanciada entre el empleador y el Gobierno de Córdoba, y contará con acceso al Boleto Obrero Social.

La segunda modalidad permitirá incorporar directamente a 7.500 jóvenes en relación de dependencia, con remuneración de acuerdo con el convenio colectivo correspondiente.

En estos casos, la Provincia acompañará al empleador durante 12 meses con un aporte equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil, facilitando la generación de nuevos puestos de trabajo registrados.

La decisión apunta a acompañar al sector privado en la incorporación de personal y, al mismo tiempo, garantizar a los jóvenes todos los derechos propios del empleo formal: salario de convenio, aportes, cobertura social y experiencia laboral registrada.

La edición 2026 profundiza, además, una mirada territorial e inclusiva: el 25 por ciento de los cupos estará destinado, prioritariamente, a jóvenes de la región del Noroeste provincial y de los departamentos Roque Sáenz Peña y General Roca, alcanzados por el Programa de Igualdad Territorial.

A su vez, se reservará un 5 por ciento de los cupos para personas con discapacidad y trasplantadas y otro 5 por ciento para personas en situación de alta vulnerabilidad.

07-09-2026