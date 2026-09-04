La Cooperativa de Servicios Públicos programó un corte de energía para el domingo

Colonia Caroya. La Cooperativa de Servicios Públicos realizará el domingo un corte programado de energía eléctrica, entre las 7 y las 13, para ejecutar una serie de trabajos destinados a aumentar la capacidad del sistema y mejorar la calidad y confiabilidad del servicio.

La intervención demandará la participación de más de 30 operarios y contempla el recambio de conductores de Media Tensión en los distribuidores “Jesús María Este 1” y “Jesús María Este 2”.

Sectores afectados

Jesús María

El corte afectará la totalidad de los barrios:

• San José Obrero

• Pedro de Oñate

• Vicente Agüero

• Barrio Norte

• Armada Nacional

• Agua Mansa

• La Florida Norte

• Santa Elena (100 viviendas)

• Promuvi II

Sinsacate

El corte afectará la totalidad de los barrios:

• La Matera

• Estancias de San Isidro

• Barranca de La Cotita

• Jardines del Lago

• Aves Argentinas

• Los Inmigrantes

• Viejos Viñedos

• Vista Real

• Alto de La Virginia

Zonas rurales

La interrupción será parcial en los parajes rurales La Mula Muerta y Los Cometierra.

Una obra para ampliar la capacidad del sistema

El Jefe de Redes Eléctricas de la Cooperativa, Mario Arlla, explicó que durante la jornada se realizará el recambio de los conductores de Media Tensión por cables de 300 mm de sección, que permitirán duplicar la capacidad de los actuales.

De esta manera, la Playa de Transformadores de 66.000 Voltios quedará conectada con ambos distribuidores, mediante un ducto subterráneo y una torre de elevación ubicada sobre la colectora de Ruta Nacional 9, a metros de Av. San Martín, en Colonia Caroya-.

Se trata de una intervención de gran complejidad, que requerirá la realización de distintas pruebas y testeos antes de la puesta en servicio. Esta etapa de verificación es uno de los principales motivos por los que se prevé una interrupción prolongada, de seis horas.

Además, se aprovechará la intervención para realizar poda preventiva en algunos de los corredores más complejos y tareas de mantenimiento en el sector de Celdas, un componente fundamental para el funcionamiento de la Playa de Transformadores.

Más capacidad para acompañar el crecimiento de la región

Los trabajos forman parte del esquema de mejora continua de la infraestructura eléctrica que lleva adelante la Cooperativa, con el objetivo de prevenir posibles fallas, fortalecer las instalaciones existentes y generar mayor capacidad para acompañar el crecimiento de la región.

En Sinsacate no habrá agua

Debido al corte de energía del domingom, entre las 7 y las 13 se verá afectado servicio de agua potable en la zona de la Ruta Nacional 9 que va desde el puente sobre el río Jesús María hasta el predio de Agroempresa.

También verán resentido el servicio los siguientes barrios y zonas de Sinsacate:

• La Matera

• Estancias de San Isidro

• Barranca de La Cotita

• Jardines del Lago

• Calle Cruccianeli hacia el Este, pasaje Los Horneros

Una vez reestablecido el servicio de energía pueden pasar varios minutos hasta que se purgue la cañería y se reestablezca el servicio de agua potable. Se recomienda a los vecinos tomar la precaución de reservar el agua de su tanque para casos esenciales.

04-09-2026