Se hace en Jesús María la 8° edición de la Feria en el Barrio a la vera del río

Jesús María. La Municipalidad realizará una nueva edición de Feria en el Barrio, este sábado, a partir de las 15, a la vera del río, en calle Remedi al 200.

La feria forma parte del circuito cultural itinerante que busca acercar actividades recreativas y culturales a distintos sectores de la ciudad. En esta oportunidad, la jornada reunirá a vecinos de los barrios La Represa, Parque Suizo, Lomas de Jesús María, Las Vertientes e Italia.

Habrá espectáculos, música en vivo, presentaciones de academias de danza, feria de artesanos y emprendedores.

El evento contará con la participación de la Academia de Folklore Sol de Mi Tierra, Temple Norteño, Zeta El Escritor, y la Escuela de Artistas Velia Puiatti.

El equipo de Sanidad y Protección Animal realizará una campaña de vacunación antirrábica para perros y gatos. La Guardia Urbana también estará presente con el programa Ojos en Alerta.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de Jesús María continúa acercando propuestas recreativas y culturales a los barrios.

04-09-2026