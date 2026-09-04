Taller gratuito de compostaje

Será este sábado, de 10 a 11:30, en el Salón Parroquial del Lote XV. Es gratuita y organizado por el Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba, el área de Ambiente de la Municipalidad, con la participación del Grupo Nativas Colonia Caroya.
SOCIEDAD04 de septiembre de 2026

Colonia Caroya. La Municipalidad invita a un taller práctico de siembra y  compostaje domiciliario como política para incentivar la economía circular.

Será este sábado, de 10 a 11:30, en el Salón Parroquial del Lote XV.

La actividad es gratuita y organizada por el Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba, el área de Ambiente de la Municipalidad, con la participación del Grupo Nativas Colonia Caroya.

En el taller enseñarán sobre la transformación de residuos, compostaje, ejemplos de compostera y la relación con la economía circular. Como ejercicio práctico se realizará una compostera y una huerta en el predio de la Parroquia.

03-09-2026

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