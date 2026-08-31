Del viñedo a la copa: La UPC forma profesionales para la industria vitivinícola

La Tecnicatura Universitaria en Enología y Producción de la Vid ya está en marcha. Con una primera cohorte de más de 80 estudiantes, la carrera combina formación universitaria, prácticas en territorio y vinculación con el sector productivo.
31 de agosto de 2026

Córdoba. Nuevos viñedos, bodegas, productores y propuestas vinculadas al turismo del vino fueron ampliando una actividad que hoy también demanda profesionales especializados.

En ese escenario, la Universidad Provincial de Córdoba puso en marcha este año la Tecnicatura Universitaria en Enología y Producción de la Vid, una carrera de pregrado que forma técnicos capaces de intervenir en distintas etapas de la cadena vitivinícola: desde el manejo del viñedo hasta la elaboración del vino, los análisis de laboratorio, la comercialización y la gestión de emprendimientos.

La primera cohorte reúne a más de 80 estudiantes. La carrera dura dos años, tiene una carga horaria de 1.200 horas reloj y se dicta en el ámbito del Instituto de

Gestión e Innovación Tecnológica y Productiva (IGTP) de la UPC.

La propuesta comenzó a desarrollarse en 2025, a partir del trabajo conjunto entre la UPC, el Instituto de Educación Superior del Valle de Uco (IESVU), de Mendoza, y la Cámara de Bodegas y Productores Vitivinícolas de Córdoba.

El objetivo fue diseñar una formación universitaria vinculada con las necesidades concretas de una actividad productiva en crecimiento y capaz de aportar conocimiento, innovación y nuevas capacidades al desarrollo regional.

La carrera fue diseñada para combinar formación científica y técnica con una fuerte vinculación con el territorio. Por eso, el recorrido incluye prácticas profesionalizantes y actividades en viñedos, bodegas y otros espacios relacionados con la producción.

 

Del viñedo al emprendimiento

La formación apunta a que los egresados puedan intervenir en el manejo del viñedo, supervisar procesos de vinificación, realizar controles analíticos y participar en la planificación y gestión de emprendimientos del sector.

De esta manera, la propuesta no se limita a formar especialistas en la elaboración del vino: busca brindar una mirada integral sobre una cadena productiva que involucra producción, ciencia, tecnología, comercialización y territorio.

A este proceso se suma ahora la validez nacional del título, otorgada por la Dirección Nacional de Gestión Universitaria.

El reconocimiento nacional llega con la carrera ya funcionando y con su primera generación de estudiantes en formación. Es, así, un nuevo paso en la consolidación de una propuesta que nació mirando las necesidades del territorio.

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