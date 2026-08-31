Algo puede fallar

Colonia Caroya. El domingo, durante la función de las 18 del Circo Mundial, el arriesgado número de El Globo de la Muerte, en el que cinco motociclistas circulan a gran velocidad dentro de una esfera de hierro, terminó en un violento choque en cadena.

El incidente ocurrió a raíz de una falla mecánica en una de las motocicletas.

Como consecuencia del fuerte impacto, tres de ellos fueron asistidos por equipos de emergencia y trasladados al Hospital Regional Vicente Agüero para su atención médica. Los lesionados son Cristian Soria, Jonathan Navarrete y Gustavo Yovanovich, hijo del dueño del circo, quienes sufrieron diversos cortes en brazos y piernas, algunos muy serios en la espalda y la cadera, lesiones que requirieron varios puntos de sutura, pero están fuera de peligro. Cabe acotar que todos contaban con los equipos de protección adecuados para este espectáculo.

Tras la asistencia médica en el lugar, la función continuó durante sus últimos minutos con el habitual show de baile de cierre. La compañía confirmó que para las próximas presentaciones el número se readaptará de forma reducida.

31-08-2026