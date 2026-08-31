Jesús María suma el Jardín de Señales al plan integral de Educación Vial

El proyecto propone instancias pedagógicas para que los más pequeños se conviertan en agentes de cambio en materia de tránsito.
31 de agosto de 2026

Jesús María. La Municipalidad continúa fortaleciendo su política educativa con la incorporación del proyecto “Jardín de Señales”, un espacio pensado para que los estudiantes aprendan sobre Educación Vial de manera práctica.

El proyecto forma parte de un plan integral de Educación Vial que el Municipio desarrolla para promover aprendizajes sobre movilidad segura desde edades tempranas.

Esta propuesta se articula con otras iniciativas vinculadas a la innovación, la tecnología y la computación, al incorporar nuevas herramientas de aprendizaje para acercar la educación vial a los niños y promover que se conviertan en agentes de cambio.

La experiencia también contempla a las familias, entendiendo que los hábitos de tránsito se construyen en comunidad y que los adultos son los principales referentes de los niños.

A través de situaciones simuladas, los estudiantes pueden reconocer señales, analizar escenarios de circulación y reflexionar sobre las decisiones que toman peatones, ciclistas, motociclistas y conductores.

La creación de esta iniciativa cobra especial relevancia en un contexto de transformación de la movilidad urbana, marcado por la puesta en funcionamiento de la nueva Terminal de Ómnibus. 

31-08-2026

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