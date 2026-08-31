“Valores a Caballo” sigue recorriendo el Norte

Toda la zona. Después de su paso por Colonia Caroya, Jesús María y Sinsacate, los jinetes de la tercera edición de “Valores a Caballo” se encamina a su cierre en el Norte provincial.

Es una propuesta que combina historia, cultura y tradición ecuestre para mantener vivo el legado del General José de San Martín y acercar sus valores a distintas comunidades.

La expedición está integrada por siete caballos y cuatro jinetes: Pablo Molina, Javier Molina, Manuel Rinero y Juanjo Vargas.

El recorrido 2026 comenzó el 24 de agosto y se extenderá hasta el 5 de septiembre.

En Colonia Caroya visitó la escuela Olga Cossettini; en Jesús María, Juanjo Vargas dio una charla en el Museo de la Ciudad Luis Biondi y una charla para 300 alumnos en el anfiteatro José Hernández, donde se sumó el relator Daniel Fazi, compartiendo una jornada de encuentro con nuestras tradiciones y nuestra identidad.

Posteriormente, los integrantes de la expedición visitaron el C.E. Cnel. Pascual Pringles y el Geriátrico Modelo de Sinsacate, donde se desarrolló una conferencia sobre la vida, obra y legado del General San Martín.

Para esta semana, la travesía contempla un cronograma diario de visitas a establecimientos educativos y encuentros con referentes locales en cada punto del mapa provincial:

Lunes 31 de agosto: Sarmiento y Villa del Totoral.

Martes 1 de septiembre: Las Peñas.

Miércoles 2 de septiembre: Simbolar.

Jueves 3 de septiembre: San José de la Dormida.

Viernes 4 y sábado 5 de septiembre: Tulumba.

31-08-2026