“Valores a Caballo” sigue recorriendo el Norte

Historia, tradición y valores se encontraron en las actividades propuestas en cada localidad del Norte provincial de la mano del Cruce por la Educación.
31 de agosto de 2026

Toda la zona. Después de su paso por Colonia Caroya, Jesús María y Sinsacate, los jinetes de la tercera edición de “Valores a Caballo” se encamina a su cierre en el Norte provincial.

Es una propuesta que combina historia, cultura y tradición ecuestre para mantener vivo el legado del General José de San Martín y acercar sus valores a distintas comunidades.

La expedición está integrada por siete caballos y cuatro jinetes: Pablo Molina, Javier Molina, Manuel Rinero y Juanjo Vargas.

El recorrido 2026 comenzó el 24 de agosto y se extenderá hasta el 5 de septiembre.

En Colonia Caroya visitó la escuela Olga Cossettini; en Jesús María, Juanjo Vargas dio una charla en el Museo de la Ciudad Luis Biondi y una charla para 300 alumnos en el anfiteatro José Hernández, donde se sumó el relator  Daniel Fazi, compartiendo una jornada de encuentro con nuestras tradiciones y nuestra identidad.

Posteriormente, los integrantes de la expedición visitaron el C.E. Cnel. Pascual Pringles y el Geriátrico Modelo de Sinsacate, donde se desarrolló una conferencia sobre la vida, obra y legado del General San Martín.

Para esta semana, la travesía contempla un cronograma diario de visitas a establecimientos educativos y encuentros con referentes locales en cada punto del mapa provincial:

  • Lunes 31 de agosto: Sarmiento y Villa del Totoral.
  • Martes 1 de septiembre: Las Peñas.
  • Miércoles 2 de septiembre: Simbolar.
  • Jueves 3 de septiembre: San José de la Dormida.
  • Viernes 4 y sábado 5 de septiembre: Tulumba.

31-08-2026

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